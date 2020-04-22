Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Красюк: Мы заставим Джошуа встретиться с Усиком
Красюк: Мы заставим Джошуа встретиться с Усиком
Турнир UFC 249 состоится в США
Турнир UFC 249 состоится в США
Футбол со зрителями возвращается в Швеции
Футбол со зрителями возвращается в Швеции
Знаменитый марафон прошел с одним бегуном
Знаменитый марафон прошел с одним бегуном

Промоутер Фьюри: Тайсон "сводил в школу" Уайлдера

Промоутер Фьюри: Тайсон "сводил в школу" Уайлдера
13:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Уоррен считает, что это было лучшее выступление британцев за границей в истории.

Промоутер британского чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал спорное заявление бывшего соперника американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), заявившего, что он не считает британца чемпионом, поскольку Деонтей в том бою не был собой.

"Уайлдер должен включить телевизор и снова посмотреть этот бой. Фьюри - чемпион, и все кончено. Каждый ищет оправдания после неудачи. Перед боем Уайлдер сказал, что он в лучшей форме в своей жизни. Это был не первый их совместный раунд, а тринадцатый. Тайсон пропустил несколько сильных ударов, но он "проглотил" их и доминировал в бою.

Фьюри не украл у него этот титул, он вышел на ринг и уничтожил его. Он победил Деонтея в каждом аспекте. Это было одно из лучших британских выступлений боксеров за рубежом в истории. Фьюри "сводил в школу" Уайлдера", - заявил промоутер в интервью express.co.uk.

Красюк: Мы заставим Джошуа встретиться с Усиком

Ранее Уоррен заявил, что сделает с Джошуа тоже, что и с Уайлдером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Балотелли запретили общаться с порнозвездой
02 Пятов: Я всегда буду поддерживать Ракицкого
03 УЕФА предлагает европейским лигам завершить сезон
04 Экс-игрок сборной Украины о Зеленском: Честно, пока только хуже
05 Серия А решила судьбу нынешнего сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь