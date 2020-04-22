Промоутер Фьюри: Тайсон "сводил в школу" Уайлдера

Новости спорта:Уоррен считает, что это было лучшее выступление британцев за границей в истории.

Промоутер британского чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал спорное заявление бывшего соперника американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), заявившего, что он не считает британца чемпионом, поскольку Деонтей в том бою не был собой.

"Уайлдер должен включить телевизор и снова посмотреть этот бой. Фьюри - чемпион, и все кончено. Каждый ищет оправдания после неудачи. Перед боем Уайлдер сказал, что он в лучшей форме в своей жизни. Это был не первый их совместный раунд, а тринадцатый. Тайсон пропустил несколько сильных ударов, но он "проглотил" их и доминировал в бою.

Фьюри не украл у него этот титул, он вышел на ринг и уничтожил его. Он победил Деонтея в каждом аспекте. Это было одно из лучших британских выступлений боксеров за рубежом в истории. Фьюри "сводил в школу" Уайлдера", - заявил промоутер в интервью express.co.uk.

Ранее Уоррен заявил, что сделает с Джошуа тоже, что и с Уайлдером.