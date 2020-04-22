Экс-чемпион мира рассказал, кто сменит Ломаченко на престоле лидера легкого веса

Новости спорта:С этим молодым проспектом Василию Ломаченко только предстоит встретиться.

Бывший чемпион мира Тони Харрисон в прямом эфире в Instagram высказался о будущем легкого веса, а также назвал имя следующего лидера дивизиона, который придет на смену знаменитого Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Я бы сказал, что это Шакур Стивенсон. У парня есть возможность в будущем переходить в более тяжелые весовые категории: в 130 или в 135 фунтов. То есть понятно, что со временем он станет больше и придётся перейти и драться с ребятами покрупнее. Он доминирует в своем весе сейчас и если останется, то продолжит делать это еще года два, а когда настанет время подняться, – к тому моменту Хэйни и Теофимо тоже сменят категорию, – то у него будут шансы быть лучшим в первом легком весе. У него великолепный боевой арсенал.

Но если бы я выбирал того, кто будет наводить серьезные дела прямо сейчас, то я… Знаете, на мой взгляд, если речь идет о том, кто будет на слуху следующие 10 лет, то мой выбор – Шакур, но если бы мне пришлось указать на того, кто именно сейчас будет лучшим, то я скажу, что это… Девин Хэйни. Именно на данный момент для меня это Девин Хэйни.

Мне нравится, что он очень верит в себя, ставит все на самого себя, тренируется как зверюга, вокруг него хорошая команда. В общем, нравится, как молодой двигается. Много вещей вызывают у меня симпатию: говорит уверенно, выглядит уверенно, и давайте будем честны: много, кто его избегает, – я вижу это."

Напомним, промоутер Василия Боб Арум признался, что поединок Ломаченко – Лопес без зрителей не состоится.