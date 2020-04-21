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Портер спрогнозировал исход боя Ломаченко - Лопес

Портер спрогнозировал исход боя Ломаченко - Лопес
18:24 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Instagram

Новости спорта:Экс-чемпион мира считает, что Василий Ломаченко победит в бою с Теофимо Лопесом.

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после завершения пандемии коронавируса проведет бой с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 13 КО).

В случае победы украинец станет абсолютным чемпионом мира.

"Лома победит в этом бою. Я знаю Лопеса. Он крутой, он зрелищный, он забавный. Он прямо вырос на зрелищности. Я думаю, он один из таких бойцов, который должен быть на глазах публики. Если он не будет на глазах публики, я не уверен, будет ли он так же выступать. Он немного похож на меня. Внимание зрителей доводит его до того состояния, которое ему необходимо.

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Но я уверен, что Лома опытный. Думаю, у него все еще достаточно хороший "движок". С его опытом, с его множеством трюков, которые он может предложить… я считаю, что Лома до него доберется, основываясь на его опыте", - сказал Шон Портер во время прямой трансляции в Instagram.

Напомним, промоутер Боб Арум рассказал о сложностях организации следующего боя Василия Ломаченко в условиях пандемии коронавируса.

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Новости бокса, Василий Ломаченко, Шон Портер, Бокса, Теофимо Лопес, Ломаченко - Лопес.
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