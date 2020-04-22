Уайт готов боксировать с Поветкиным даже на парковке

Новости спорта:Диллиан не видит проблем в том, чтобы провести бой против россиянина за пределами Британии.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт заявил о готовности провести поединок против россиянина Александра Поветкина в любой части мира.

"Я - настоящий боец, поэтому буду боксировать где угодно. Все в курсе текущей ситуации: коронавирус, закрытие границ и так далее. Но я хочу побыстрее встретиться с Поветкиным. Поэтому если другая страна, например США или Саудовская Аравия, выйдет из карантина раньше Великобритании, то я соглашусь провести бой там.

Готов боксировать с Поветкиным или любым другим соперником хоть на парковке, если не будет другого способа провести бой. Я уже выходил в ринг в Америке и Саудовской Аравии. Возвращение туда не станет для меня проблемой. Мне плевать на политику, поэтому если где-то можно устроить поединок раньше, я сразу же соглашусь", - заявил Уайт.

Напомним, что поединок между британцем и россиянином должен был состояться 2 мая в Манчестере (Великобритания), однако из-за пандемии коронавируса бой перенесли на два месяца.