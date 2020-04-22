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Усик: Девушки не должны заниматься боксом

Усик: Девушки не должны заниматься боксом
17:30 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Александр Усик считает, что бокс – не для девушек.

Известный украинский боксер Александр Усик признался, что негативно относится к женскому боксу:

"Я считаю, что девушки не должны этого делать. Для меня женщина – это как цветок, который должен радовать глаз мужчины, о котором нужно заботиться, любить и защищать, а иногда даже баловать. 

Бокс и ММА заставляют женщин терять часть своего обаяния и становится грубыми. Это моя точка зрения. Кто-то скажет, что я говорю чепуху, и мне лучше закрыть рот. Я сделаю это, но сейчас я повторю, что я против женских боевых искусств. 

Беллью: Усик не сможет побить всех в хэвивэйте

Дамы могут сделать что-то более красивое и женственное. Например, танцы, пение или искусство. Бокс – это жестокий вид спорта, в котором должны быть настоящие мужчины".

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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