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Беллью: Усик не сможет побить всех в хэвивэйте

Беллью: Усик не сможет побить всех в хэвивэйте
17:06 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:Экс-соперник украинца Тони Беллью назвал его главный недостаток.

Бывший соперник Александра Усика (17-0, 13 КО) британец Тони Беллью (30-3-1, 20 КО) высказался о перспективах украинца в супертяжелом весе. Беллью назвал Усика одним из лучших боксеров, однако выделил и главный недостаток Александра. Цитирует британца Daily Star.

"Усик — великолепный боксёр. Меня часто спрашивают, какие успехи у него будут в тяжёлом весе. Я думаю, что он победит там всех, кроме двух человек, этих больших парней. На мой взгляд, Усик недостаточно габаритный, чтобы победить Джошуа. То же самое относится и к Фьюри. Его могут победить только за счёт размером.

Не поймите меня неправильно. Мне кажется, что в бое с Джошуа он будет лучше, но затем Энтони прижмёт его и добьётся своего за счёт размеров. А в поединке с Фьюри ему просто не дадут приблизиться к себе, настолько большой Тайсон".

Красюк: Мы заставим Джошуа встретиться с Усиком

Ранее Усик продемонстрировал тату с картой Украины.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Тони Беллью.
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