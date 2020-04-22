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Боксер Чарльз Мартин назвал главный недостаток Энтони Джошуа

Боксер Чарльз Мартин назвал главный недостаток Энтони Джошуа
19:54 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Чарльз Мартин хочет реванша с Энтони Джошуа.

Бывший чемпион IBF в супертяжелом весе Чарльз Мартин считает, что может взять реванш у действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO в этом весе Энтони Джошуа, который победил его нокаутом во втором раунде в 2016 году и завоевал свой первый чемпионский титул в супертяжелом весе. Мартин, который одержал в феврале важную для себя победу над экс-претендентом на титул Джеральдом Вашингтоном, полагает, что Джошуа боится ударов соперника.

"Это не важно. Это была какая-то ерунда, мне все равно, — сказал Мартин о поражении от Джошуа в интервью Sky Sports. — Хотите увидеть меня настоящего? Увидеть, что я могу сделать с ним? Тогда вызовите меня на бой. Он дважды отправил меня в нокдаун, но я нокаутирую его. Я знаю, что он из себя представляет. Хвалите его сколько хотите, но как только он покинул свою зону комфорта, он проиграл. Он не может выдержать давление. Он просто падает. Он хотел завоевать американских фанатов, стать следующим Майком Тайсоном, но это не случилось".

"Я признаю его достижения, но раз вы спросили, я отвечу: "Я считаю, что он пуглив". Он боится пропустить удар. Ему это не нравится. Он чувствует дискомфорт. Когда соперник отвечает, ему становится некомфортно. Если все верили, что Джошуа может реваншироваться за поражение, тогда стоит верить и в то, что я могу. Мы в одной лодке".

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа сфокусирован на потенциальном поединке с Тайсоном Фьюри.

 

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Чарльз Мартин.
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