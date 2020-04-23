Тони Беллью назвал боксеров, которые не под силу Усику

Новости спорта:Тони выделил главный недостаток украинца.

Британский боксер Тони Беллью оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

"Усик - замечательный боксер. Меня часто просят оценить его перспективы в хэвивейте. Что ж, давайте разберемся с этим вопросом. На мой взгляд, Усик победит всех супертяжеловесов, за исключением двух. Не думаю, что Александр достаточно крупный, чтобы побить Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Его могут победить только за счет размеров.

Не поймите меня неправильно. Я считаю, что Усик хорошо себя проявит в бою с Джошуа, но в какой-то момент Энтони подберется к нему, и добьется желаемого результата. Фьюри? Не думаю, что Тайсон позволит Усику приблизиться к себе. Фьюри очень крупный", - цитирует Беллью Daily Star.

Напомним, что в октябре прошлого года украинец дебютировал в хэвивейте победой над американцем Чаззом Уизерспуном.