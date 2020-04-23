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Дэвин Хэйни официально восстановлен чемпионом WBC

Дэвин Хэйни официально восстановлен чемпионом WBC
10:42 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:У WBC скоро будет три чемпиона в легком весе.

WBC официально восстановил американского боксера легкого веса Дэвина Хэйни (24-0, 15 КО) в статусе полноценного чемпиона мира в легком весе. Соответствующее решение большинством голосов утвердил Совет управляющих WBC.

В декабре Хэйни был назначен чемпионом "в отпуске", так как из-за травмы плеча не мог провести обязательную защиту против представителя Доминиканской Республики Хавьера Фортуны.

Но благодаря карантину, Хэйни решил, что на момент возобновления боксерских ивентов сможет провести обязательную защиту, поэтому обратился в WBC с просьбой восстановить его чемпионский статус.

Теперь назначенный бой между Фортуной и британцем Люком Кэмпбеллом будет за титул временного чемпиона, а победитель будет обязан встретиться с Хэйни, который сперва сможет провести добровольную защиту.

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Как известно, украинец Василий Ломаченко владеет титулом WBC Franchise, поэтому у WBC скоро будет три чемпиона.

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