Лопес: Мы сумели залезть в голову Ломаченко

Новости спорта:Теофимо обещает нокаутировать Лому.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес в очередной раз высказался о своем будущем сопернике, украинце Василии Ломаченко.

Американец убежден, что сумел пошатнуть психологическое состояние Ломаченко своими регулярными словесными выпадами.

"Вы знаете, мы сумели залезть в голову Ломаченко. Моему отцу это точно удалось сделать. Никто никогда не видел, как Ломаченко говорит какое-то дерьмо. Он пускает в ход только свои руки, избивает своих соперников, отправляя их в неизвестность", — заявил Лопес.

"Он явно что-то чувствует после наших слов. Он чувствует угрозу. После всего сказанного он хочет посмотреть в наши лица и спросить, почему мы его не уважаем и говорим дерьмо.

Я уверен, что нокаутирую Ломаченко. Неважно, какая рука отправит его в нокаут, одна из них точно надерет ему зад".

На данный момент Ломаченко владеет тремя чемпионскими поясами в легком весе. На кону его боя с Лопесом — статус абсолютного чемпиона мира в дивизионе.

Теофимо завоевал чемпионский титул IBF в декабре прошлого года, победив во втором раунде Ричарда Комми.

Бой Лопеса и Ломаченко был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.