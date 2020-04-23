"Он глоток свежего воздуха": Майк Тайсон похвалил британского боксера

Новости спорта:"Железный Майк" расхвалил британского чемпиона.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон поделился мнением о чемпионе мира по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Как завершился бы наш бой с Энтони? Мне сложно дать ответ на этот вопрос, потому что мне нравится Джошуа. Знаете, кто он? Он глоток свежего воздуха. Он отличный боксер и хороший панчер. Просто пожелаю ему всего самого лучшего.

Кто бы победил? Я не знаю. Мое эго говорит: "Эй, меня никто не сможет побить". Но я смотрю на него и вижу замечательного атлета. Он просто выглядит, как боксер, понимаете? Выглядит так, будто был рожден для этого. Конечно же, Джошуа должен набираться опыта, но у него еще все впереди", - заявил Тайсон в эфире Hotboxin’ Podcast.

Напомним, что в следующем поединке Энтони должен был встретиться с болгарином Кубратом Пулевым, однако бой перенесли из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что поединок может пройти в Англии или в США без зрителей.