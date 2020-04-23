Лучший боксер мира оценил талант Ломаченко

Новости спорта:Канело поделился мнением о мастерстве украинца.

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес похвалил чемпиона WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василия Ломаченко.

"Ломаченко - очень талантливый боксер. Это невероятно. У Василия есть много навыков, он постоянно меняет свой стиль. Ломаченко точно заслуживает уважение", - заявил Альварес в интервью Youtube-каналу TV BOXEO.

Напомним, что в следующем бою украинский чемпион должен был встретиться с Теофимо Лопесом. Поединок планировали на 30 мая, но из-за пандемии коронавируса WBO запретила проведение мероприятий до 1 июня.

Ранее сообщалось, что у Ломаченко будет самый долгий "простой" вне ринга в карьере.

Для фанатов Усика, Ломаченко и других боксеров мы создали отдельную страничку посвященную боксу в Telegram!