Хэй: Не думаю, что Усик смог шокировать мир, победив Уизерспуна

Промоутер британского супертяжа Дерека Чисоры Дэвид Хэй поделился ожидниями от предстоящего поединка своего клиента против украинца Александра Усика.
"Перенос этого поединка разочаровывает нас. Но есть и позитивные моменты - чем позже состоится бой, тем лучше подготовиться к нему Дерек. Нужно понимать, что Чисора будет боксировать с соперником, который, вероятно, является лучшим в мире среди крупных боксеров. Многие включают Усика в пятерку лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Сейчас Александр выступает в супертяжелом весе, он уже успел провести в этом дивизионе один бой. Не думаю, что Усик смог шокировать мир, победив Чазза Уизерспуна, но он досрочно остановил его. Чисора не похож на Уизерспуна. Чазз почти не готовился к тому бою, поэтому Александр его уничтожил", - приводит слова Хэя Boxing 24/7.
Напомним, что из-за коронавируса бой Усика с британцем Дереком Чисорой официально перенесли.