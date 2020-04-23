Тренер Гвоздика назвал лидера хэвивейта

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16:56 Сегодня Телеграф ua-football

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"Кто лидер супертяжелого веса? Однозначно Фьюри. Да, Энтони Джошуа тоже молодец, сумел вернуть себе титулы в реванше с Энди Руисом, закрыл то досадное июньское поражение.

Но вспомните первый бой между Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Хоть кто-то верит в то, что Джошуа сумел бы подняться на ноги после такого удара, какой пропустил Фьюри? А Тайсон поднялся на ноги, причем сделал это дважды. То же самое и с Уайлдером. Верите, что он бы сумел подняться на ноги после такой плюхи?

Фьюри сумел сделать невероятное. Он свою уязвимость превратил в свою силу, в своё преимущество. Он дважды побывал на канвасе в первом бою с Уайлдером. И это сделало его сильнее. Он побывал там, откуда не возвращаются. Я, например, не исключаю, что именно в этом его сила", - заявил коуч Александра Гвоздика.

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Тайсону Фьюри с февраля принадлежит титул WBC. Остальные три главных пояса по версиям WBA, WBO и IBF удерживает Энтони Джошуа.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса.
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