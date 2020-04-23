Гассиев сравнил Усика и Лебедева

Новости спорта:Мурат Гассиев поделился мнением о других супертяжеловесах.

Российский супертяжеловес Мурат Гассиев сравнил силу удара своего соотечественника Дениса Лебедева и украинца Александра Усика.

"Не могу сказать, сильный или слабый удар у Усика. Но если сравнивать его с Лебедевым, то у Дениса будет удар посильнее. Это по моим личным ощущениям.

У Лебедева более сильный удар. Но Усик, при этом, весит около 100 килограммов. Поэтому у него все равно будет сильный удар", - сказал Гассиев в прямом эфире Федерации бокса России в Instagram.

Напомним, что Лебедев завершил профессиональную карьеру в декабре прошлого года. Усик, в свою очередь, в октябре прошлого года дебютировал в хэвивейте победой над американцем Чаззом Уизерспуном.