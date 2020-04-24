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Легендарный российский боксер готов вернуться в великий бокс

Легендарный российский боксер готов вернуться в великий бокс
09:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-чемпион мира по боксу 51-летний Олег Маскаев заявил о готовности вернуться в спорт.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC 51-летний россиянин Олег Маскаев рассказал, что готов вернуться на профессиональный ринг. Последний бой российский боксёр провёл в 2013 году.

"Я бы и сейчас вернулся бы. Но не было и нет заинтересованных людей. Нет тех, кто скажет: Олег, вот тебе пару месяцев на подготовку, будет бой с тем-то. А мне звонят и говорят, что через неделю будет бой, хочу ли я поучаствовать. Но я так не привык, я же сейчас не нахожусь в тренировочном процессе каждый день, как было в Нью-Йорке.

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Но если бы я потренировался, если бы мне дали два месяца подготовиться и втянуться, то я бы продержался какое-то время. Но нет таких людей, которые бы правильно это всё выстроили", — приводит слова Маскаева "Спорт-экспресс".

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