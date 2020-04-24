Соперники Ломаченко устроили пьяные разборки в сети

Новости спорта:Лопес считает, что Хэйни слишком много говорит в социальных сетях.

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес рассказал о недавней переписке с чемпионом WBC Дэвином Хэйни.

Хэйни на своей странице бросил вызов топовым представителям легкого дивизиона, заявил, что они отказываются с ним биться.

"Когда вы, так называемые боксеры, не деретесь ни с кем – это одно, но когда никто не хочет подраться с вами – совершенно другое. Готов поставить кучу денег на себя против любого в моем дивизионе", – написал Хэйни.

Теофимо в ответ призвал Девина "закрыть свой чертов рот. Офигеть, какой ты шумный", – написал Лопес, а теперь признался, что он был пьян

"Было около двух часов ночи. Я был пьян, просто дурачился. Я увидел, что Девин пишет и подумал, что ему стоит закрыть рот. Хэйни пытался понтоваться.

Разница между нами заключается в том, что я заслужил свой бой против Ломаченко. Хэйни очень много говорит, но у него нет ни одной достойной победы. Он не дрался с чемпионами, не побеждал их.

Тем не менее все эти высказывания выходят из его задницы. Поэтому я и подумал, что ему следует заткнуться", – сказал Лопес в комментарии boxingscene.com.