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Шахтер первым возобновил тренировки

Шахтер первым возобновил тренировки
09:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболисты соблюдают меры безопасности.

Донецкий Шахтер принял решение возобновить тренировочные занятия, несмотря на пандемию коронавируса.

Игроки были разделены на группы по четыре человека, каждый из членов которых занимался отдельно от партнеров у углового флажка.

Стоит отметить, что тренера наблюдали за процессом и писали свои указания и наблюдения в мессенджеры. Каждая группа занималась по 50 минут.

"Первый день тренировок был действительно классным. Когда творишь то, что тебе нравится, тоска уходит.

Наиболее непривычно то, что ты не можешь контактировать с партнерами. Но успех в том, что мы выходим на поле и занимаемся любимым делом", - сказал защитник Шахтера Додо в интервью Globo.

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Напомним, пока неизвестно, когда в Украине возобновят чемпионат. Однако УПЛ уже разработала календарь для завершения сезона.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Новости спорта.
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