Диллиан Уайт рассказал, как победить Джошуа

Новости спорта:Благодаря этому Энди Руис победил британца

Британский тяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) уверен, что знает, как можно победить чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Британец считает, что слабое место соотечественника стало понятно как раз после его поражения в бою против Энди Руиса (33-2, 22 КО). Слова Уайта приводит Boxing News.

"Джошуа уязвим для ударов в правую часть его головы. Это тот самый удар, который он пропустил в первом бою с Энди Руисом. Когда ты попадаешь Джошуа в правую часть головы, с ним покончено. Возможно, у него есть проблемы с вестибулярным аппаратом или что-то в этом роде.

Может, люди вокруг него перехвалили Джошуа, иначе я не знаю, почему Энтони подошел к первому бою с Руисом таким массивным. Он вышел на ринг, будто на прогулку. Мол, сейчас я разберусь с этим парнем и отправлюсь домой. Во втором бою Джошуа сделал именно то, что от него требовалось - перебоксировал и победил Руиса".

В 2015 году Уайт еще не владел этой информацией и досрочно проиграл Джошуа. Следующий поединок Диллиана должен быть против россиянина Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО), однако из-за карантина до сих пор не известно, когда пройдет бой.

Ранее Уайт заявил, что хочет стать чемпионом не только в боксе, а и в смешанных единоборствах.