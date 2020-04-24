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Майк Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению

Майк Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению
16:02 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:Американец Майк Тайсон уже приступил к серьезным тренировкам

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон объявил, что готовится к возвращению на ринг.

Во время интервью с рэпером T.I. американец сообщил, что уже неделю серьезно занимается в зале, чтобы провести один или несколько выставочных поединков.

"Я уже неделю тренируюсь, работаю на лапах, - говорит Тайсон. - Что могу сказать, достаточно тяжело восстанавливать кондиции: все мышцы забиты, тело прямо болит от работы на лапах. Да, я тренируюсь, пытаюсь вернуться на ринг, и, думаю, что опять проведу какой-нибудь выставочный поединок или типа того. Я хожу в зал, чтобы набрать форму и провести пару показательных боёв в рамках благотворительного мероприятия. Мне интересны подобные мероприятия, там можно собрать средства для оказания помощи бездомным и всяким мазафакерам, пострадавшим от наркоты, – таким как я".

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Недавно Тайсон спрогнозировал, как бы завершился его бой против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Бывший тренер Тайсона уверен, что он и сейчас нокаутирует Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

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Бокс, Новости бокса, Майк Тайсон.
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