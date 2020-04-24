Диллиан Уайт раскритиковал Энди Русиа

Новости спорта:Диллиан Уайт не понимает, почему Энди Руису интересен поединок с Луисом Ортисом.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 KO) прокомментировал желание Энди Руиса (33-2, 22 KO) встретиться с Луисом Ортисом (31-2, 26 KO).

Уайт рассказал, что мексиканец отказался боксировать с ним за пять миллионов долларов и не понимает, почему ему интересен Ортис за бой с которым он получит 200 тысяч.

"Говорят, что Руис хочет боксировать с Луисом Ортисом, но я не верю в это. За бой со мной ему предлагали пять миллионов долларов. За Ортиса ему заплатят 200 тысяч долларов. В чем смысл?

Руис говорил, что побьет меня. Только если он на самом деле так думает, то почему хочет боя с Ортисом? Он делает вид, что это более сложный для него соперник, чем я. Ортис - хороший боксер, но какой чемпионат Кубы он выигрывал? О нем никто не слышал на любительском уровне. Он никогда не входил в пятерку лучших боксеров Кубы. Наверное, он только раз выигрывал чемпионат Кубы" - цитирует Уайта boxingnews24.com.

Ранее Руис рассказал, что следующий бой хочет провести в августе.