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Уайт предостерег Усика на счет Чисоры

Уайт предостерег Усика на счет Чисоры
19:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Диллиан Уайт не верит в успех Александра Усика в супертяжелом весе.

Британский супертяж Диллиан Уайт (27-1, 18 KO) прокомментировал предстоящий поединок Дерека Чисоры (32-10, 23 KO) против Александра Усика (17-0, 13 KO).

Уайт считает украинца недостаточно большим, чтобы боксировать с супертяжеловесами и уверен, что если Чисора будет в форме, то не испытает проблем в этом поединке.

"Я не думаю, что Усик может стать чемпионом в супертяжах. Вернее, он может при условии хорошего менеджмента и правильных боях. Но в данный момент я не думаю, что он достаточно силен, чтобы победить любого из чемпионов. Он обладает хорошими навыками и техникой, но физически не думаю, что он достаточно велик или силен.

Если Чисора будет в форме и мотивирован, он отлично справится с Усиком. Дерек в бою с Усиком может много выиграть, но также много и потерять. Победа сделает его обязательным претендентом на титул WBO, а значит - на бой с Джошуа", - сказал боксер.

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Уайт вспомнил свои поединки против Чисоры, отметив, что они были не из простых.

"В Дереке есть то, что делает его опасным. Его не волнует победа, поражение или ничья. На его счету десять поражений и он все еще в топ-10 в супертяжелом весе.

Я верю, что если Чисора будет мотивирован, он нокаутирует Усика. Оба мои боя против Дерека были нелегкими. Мы были с одинаковым весом, но я большой парень, а Усик нет. Он двигается, он атлетичен, но Дереку это неважно. Чисора понимает, что поставлено на карту в этом бою и он голоден", - цитирует Уайта boxingnews24.com.

Ранее Уайт выразил недовольство тем, что Джошуа проведет бой не с ним, а с Пулевым.

Напомним, что бой Усик - Чисора был запланирован на май, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Диллиан Уайт.
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