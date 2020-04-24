Головкин отказывается от сентябрьского боя c Саулем Альваресом

Новости спорта:Казахстанский боксер Геннадий Головкин сперва нацелен провести обязательную защиту.

В сентябре фанаты бокса ожидали увидеть третий бой в среднем весе между Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО).

Оба боксера дали согласие на поединок 12 сентября в США, но предварительно намеревались провести промежуточные бои – Головкин обязательную защиту пояса IBF против поляка Камиля Шереметы (21-0, 5 КО), а Канело против Билли Джо Сондерса (29-0, 14 КО).

Бой Головкина против Шереметы должен был состояться зимой или в начале весны, но из-за травмы казахстанского боксера был перенесен на июнь. Теперь же вообще не понятно, когда он состоится.

С другой стороны, дисквалификация Сондерса позволила говорить о том, что Головкин и Канело могут встретиться в сентябре без промежуточных боев, но Геннадий пока отказывается от этого.

Как сообщает boxingscene.com со ссылкой на свои источники, команда Геннадия Головкина не соглашается на осеннюю борьбу с Саулом Альваресом

Согласно источнику, представители Головкина уже сообщили Джону Скипперу с DAZN, что, несмотря на перерыв в боксе, вызванный пандемией коронавируса, они не намерены отказываться от поединка с Шереметой для обязательной защиты пояса IBF в среднем весе и лишь затем подумают о поединке с Канело.