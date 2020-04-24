Промоутер рассказал, когда состоится бой Джошуа - Фьюри

Новости спорта:Барри Хирн уверен, что болельщики увидят поединок двух чемпионов.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Барри Хирн заявил, что чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа встретится с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. По мнению специалиста, этот бой пройдет в начале 2021 года.

“Я уверен, что их бой на 95% состоится в начале следующего года. Джошуа - самый удобный в плане работы боксер, с которым мне приходилось встречаться. Он согласен на бой с любым соперником. Джошуа очень заинтересован в проведении объединительного боя с Тайсоном, чтобы заполучить его пояс.

Но могу отметить, что и Фьюри никого не боится. Он знает, что в случае победы над Джошуа, он станет еще более значимой фигурой в мире бокса. Шансы на то, что бой пройдет в 2020 году - 50 на 50. А в начале 2021-го - 95 против 5", - цитирует Хирна The Daily Star.

Ранее Чарльз Мартин назвал главный недостаток Энтони Джошуа.