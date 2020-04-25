Отец Энди Руиса назвал вероятных соперников сына

Новости спорта:Однако, мексиканец готов драться со всеми

Отец экс-чемпиона в супертяжелом весе Энди Руиса (33-2, 22 КО) Андрес Руис назвал имена приоритетных соперников для следующего боя его сына. Однако, по словам Руиса-старшего, Энди готов принять любой вызов. Андреса Руиса цитирует Вoxingscene.

"Мы рассматриваем вариант с Крисом Арреолой. Были также разговоры о бое с Адамом Ковнацки, но он проиграл. Прежде всего мы устроим бой с Арреолой, а затем будем готовы драться с любым соперником, включая Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Когда Энди классно подготовится под руководством Эдди Рейносо, вы увидите, как он будет бить каждого соперника всем своим весом. Энди снова станет чемпионом мира.

Энди нужна дисциплина, мой сын об этом знает. Рейносо сделает его более дисциплинированным бойцом. Чтобы достичь вершины, ты должен выложиться по максимуму, упорно тренироваться и полностью посвятить себя боксу".