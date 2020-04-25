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Отец Энди Руиса назвал вероятных соперников сына

Отец Энди Руиса назвал вероятных соперников сына
09:58 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:Однако, мексиканец готов драться со всеми

Отец экс-чемпиона в супертяжелом весе Энди Руиса (33-2, 22 КО) Андрес Руис назвал имена приоритетных соперников для следующего боя его сына. Однако, по словам Руиса-старшего, Энди готов принять любой вызов. Андреса Руиса цитирует Вoxingscene.

"Мы рассматриваем вариант с Крисом Арреолой. Были также разговоры о бое с Адамом Ковнацки, но он проиграл. Прежде всего мы устроим бой с Арреолой, а затем будем готовы драться с любым соперником, включая Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Когда Энди классно подготовится под руководством Эдди Рейносо, вы увидите, как он будет бить каждого соперника всем своим весом. Энди снова станет чемпионом мира.

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Энди нужна дисциплина, мой сын об этом знает. Рейносо сделает его более дисциплинированным бойцом. Чтобы достичь вершины, ты должен выложиться по максимуму, упорно тренироваться и полностью посвятить себя боксу".

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Бокс, Крис Арреола, Новости бокса, Энди Руис.
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