Амир Хан: Альварес победит Мейвезера в реванше

Новости спорта:Бывший чемпион мира Амир Хан поделился мнением о реванше Флойда Мейвезера и Сауля Альвареса.

Легендарный Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) уже давно не выходит в ринг, но все чаще возникают слухи о его возможном возвращении в профессиональный бокс.

Возможный матч-реванш между Мейвезером и мексиканцем Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО) прокомментировал бывший чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан (34-5, 21 KO).

"Канело настоящий зверь. Если Мейвезер вернется и согласится на реванш с Альваресом, то думаю, что Сауль его побьет. Он созрел как боксер и стал намного лучше, теперь он замечательный боец", - рассказал Хан в интервью Sky Sports.

Напомним, что в 2013 году Мейвезер победил тогда еще 23-летнего Альвареса решением судей, хотя на записках одного из них счет был равным.