Арум подтвердил переговоры между Пакьяо и Кроуфордом

Новости спорта:Однако если бой и состоится, то произойдет не на родине спортсменов.

Промоутер Боб Арум рассказал о перспективах проведения боя между Мэнни Пакьяо и Теренсом Кроуфордом в будущем. Он сообщил, что переговоры по этому поводу ведутся, однако из-за коронавируса они на некоторое время приостановились.

"Определенные переговоры о проведении этого боя ведутся. Чтобы это произошло, он должен состояться за пределами США и Филиппин. Ну и нам нужно поработать над суммой выплат.

У меня было чувство, что он состоится до того, как произошла вся эта ситуация с коронавирусом. Тогда все практически подводилось к тому, чтобы бой Пакьяо и Кроуфорда состоялся в конце лета или чуть позже. Затем, разумеется, все пошло наперекосяк. Но я с оптимизмом смотрю на то, что смогу продолжить эти переговоры в следующем месяце. Говорил с Кроуфордом и его тренером по этому поводу. Все сводится к тому, что они с Пакьяо хотят этого боя.

Посмотрим. Мир выглядит совершенно иначе, чем был в конце января или в середине февраля. Посмотрим, как сложится ситуация, когда мы пройдем через это".

Ранее Арум сообщал, что хочет организовать бой для Кроуфорда против Жермелла Чарло. В своем последнем бою 32-летний непобежденный американец разобрался с Эгисом Каваляускасом техническим нокаутом в девятом раунде.

Что касается Пакьяо, то прошлым летом филиппинец выиграл чемпионский пояс по версии WBA, победив Кита Турмана раздельным решением судей. На поединок с ним претендует другой непобежденный американец, Эррол Спенс.