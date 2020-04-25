Богачук: Меня еще рано сравнивать с братьями Кличко

Новости спорта:Сергей Богачук прокомментировал сравнение с братьями Кличко.

Украинский представитель первого среднего веса, обладатель пояса WBA Continental American Сергей Богачук (17-0, 17 КО) в интервью LuckyPunch поделился мыслями по поводу сравнения его с братьями Кличко и рассказал об уровне своих соперников.

"У меня еще не было очень серьезных соперников на данный момент. Интересный для меня был соперник Тайрон Бронсон в бою за пояс. Это был хороший оппонент, он когда начинал, то первые 19 боев все выиграл в 1 раунде. Я у него выиграл. Это из всех соперников, наверное, один был хороший.

Где-то в соцсетях я видел, что меня публиковали рядом с братьями Кличко и писали, что я 100% нокаутер. Однако меня еще рано с ними сравнивать, я еще не боксировал с хорошими боксерами в своем весе. Когда я начну боксировать с нормальной оппозицией и за титулы, тогда можно будет поговорить, а пока рано" - сказал он.

Напомним, что ранее Али Башир намекнул на возможное возвращение Владимира Кличко.