Джеймс Али Башир: Усик лучше Джошуа в 12-раундовых боях

Новости спорта:Джеймс Али Башир считает, что Александр Усик победит Энтони Джошуа в 12-раундовом бою.

Американский тренер, экс-тренер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Джеймс Али Башир прокомментировал шансы своего бывшего подопечного в бою против британского чемпиона мира Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует LuckyPunch:

"Усик лучше Джошуа в 12-раундовый боях. Я уважаю Энтони, он - хороший боксер, у него отличные навыки, но в поединке на всю дистанцию он уступает Александру.

Если бой продлится 12 раундов, Усик победит. Он знает, как работать в ринге, умеет приспосабливаться. Уже во втором раунде Александр знает как выиграть этот поединок" - сказал Али Башир.

Ранее Джеймс Али Башир признался, что ждет возвращения своего бывшего подопечного Владимира Кличко в большой бокс.