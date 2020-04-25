Тайсон Фьюри хочет боя с Джошуа

Новости спорта:Сначала обоим британцам нужно защитить свои титулы.

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон Фьюри хочет в будущем драться с Энтони Джошуа.

Сперва обоим британцам предстоит провести защиты чемпионских титулов от посягательств Деонтея Уайлдера и Кубрата Пулева.

"Мы хотим провести этот бой. Все хотят его увидеть. У всех есть свое мнение по этому поводу.

Я говорил с Тайсоном по телефону и он определенно хочет [драться с Джошуа]", — рассказал Уоррен.

Третий поединок между Фьюри и Уайлдером запланирован на октябрь, но промоутер Боб Арум ранее выразил сомнение, что он сможет состояться в срок в условиях пандемии COVID-19.

Во втором бою с Уайлдером Фьюри выиграл титул чемпиона мира по версии WBC и нанес американцу первое поражение в профессиональной карьере.