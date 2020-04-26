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Миллер: Джошуа подарили победу на домашней Олимпиаде

Миллер: Джошуа подарили победу на домашней Олимпиаде
09:48 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм

Новости спорта:Американец Джаррелл Миллер уверен, что побил бы британца Энтони Джошуа.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) заявил, что избил бы Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), если бы его не сняли с их боя из-за проваленного допинг-теста.

"Я бы упаковал Энтони Джошуа. Я бы так сильно избил Джошуа, что он бы больше никогда не смотрел в мою сторону. Я знаю, что с ним делать.

Многие не знают, что Энди Руис попросился спарринговать со мной. Я планировал пригласить его в свой тренировочный лагерь. Многие говорили: "Зачем тебе тренироваться с Руисом? Он мелкий и пухлый. У него другой стиль". Но ведь Руис – боец, он хорош в инфайтинге. Энди выбрасывает комбинации, у него быстрые руки. Правда, он не силен на дистанции. Джошуа пытался рубиться с Руисом, но Энди его сломал. Если бы Энтони дрался со мной, я бы нанес ему намного больше вреда.

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Люди не хотят смотреть на факты. Во многих боях на Олимпиаде 2012 года в Лондоне Джошуа подарили победу".

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Джаррелл Миллер.
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