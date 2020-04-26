Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Реал решил вернуть Лунина из аренды из-за зарплаты
Реал решил вернуть Лунина из аренды из-за зарплаты
В Никарагуа придумали, как обезопасить боксеров от коронавируса
В Никарагуа придумали, как обезопасить боксеров от коронавируса
"Тито навсегда": Месси почтил память умершего от рака Вилановы (Фото)
"Тито навсегда": Месси почтил память умершего от рака Вилановы (Фото)
US Open-2020 могут перенести из Нью-Йорка
US Open-2020 могут перенести из Нью-Йорка

Миллер рассказал, за счет чего Фьюри побьет Джошуа

Миллер рассказал, за счет чего Фьюри побьет Джошуа
12:04 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джарелл Миллер считает Энтони Джошуа трусом.

Американский супертяжеловес Джарелл Миллер (23-0-1, 20 КО) рассказал, кто по его мнению является фаворитом в потенциальном поединке между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"В реванше с Руисом Джошуа отбегался. Это нельзя назвать уверенным выступлением. Это выглядело так, как будто Энтони трус, который будет постоянно бегать. Бой получился именно таким. Джошуа сделал то, что от него требовалось, но он не впечатлил большинство американских болельщиков.

Фьюри победит Джошуа. Он более смелый, стойкий. Тайсон лучше использует джеб, у него есть преимущество в технике. Он - очень неудобный соперник", - сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри заявил о желании своего подопечного сразиться с Джошуа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Джарелл Миллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо-Брест - Шахтер Солигорск: онлайн-трансляция матча (Видео)
02 Формула-1 продлила карантин для команд
03 Сауль Альварес рассказал, когда вернется на ринг
04 Федецкий сделал неутешительный прогноз для Динамо
05 "Тито навсегда": Месси почтил память умершего от рака Вилановы (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь