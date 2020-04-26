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Экс-тренер Кличко предрекает Сиренко чемпионские пояса по ведущим версиям

Экс-тренер Кличко предрекает Сиренко чемпионские пояса по ведущим версиям
13:50 Сегодня Телеграф Luckypunch.net Фото: Facebook

Новости спорта:Джеймс Али Башир считает, что Владиславу Сиренко нужно немного времени для достижения самых высоких целей.

Бывший тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир, который сейчас тренирует перспективного украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (13-0, 12 КО), уверен, что его клиент завоюет все титулы супертяжелого веса.
 
"Титулы, которые сейчас есть у Владислава, – неизвестны. Они не признаются в мире большого бокса. Однако для него как для боксера они значат много, ведь он сражался, чтобы их завоевать. И в этих боях у него были соперники, которые также хотели эти пояса.
 
Поэтому, если учитывать, что Влад проходил лагеря и дрался в ринге за эти титулы, и смог их добыть, то с этой точки зрения они для него много значат. И для меня, как его тренера, они также много значат.

Джеймс Али Башир: Кличко должен вернуться, он снова станет чемпионом мира 

Впрочем, скоро придет время, и мы завоюем пояса WBC, WBA, WBO, IBF и IBO. Мы все их заберем. Просто нужно немного времени, чтобы Владислав преодолел необходимый путь к этим титулам", – сказал Али Башир.

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Бокс, Башир, Новости бокса, Владислав Сиренко.
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