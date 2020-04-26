Экс-тренер Кличко предрекает Сиренко чемпионские пояса по ведущим версиям

Бывший тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир, который сейчас тренирует перспективного украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (13-0, 12 КО), уверен, что его клиент завоюет все титулы супертяжелого веса.
"Титулы, которые сейчас есть у Владислава, – неизвестны. Они не признаются в мире большого бокса. Однако для него как для боксера они значат много, ведь он сражался, чтобы их завоевать. И в этих боях у него были соперники, которые также хотели эти пояса.
Поэтому, если учитывать, что Влад проходил лагеря и дрался в ринге за эти титулы, и смог их добыть, то с этой точки зрения они для него много значат. И для меня, как его тренера, они также много значат.
Впрочем, скоро придет время, и мы завоюем пояса WBC, WBA, WBO, IBF и IBO. Мы все их заберем. Просто нужно немного времени, чтобы Владислав преодолел необходимый путь к этим титулам", – сказал Али Башир.