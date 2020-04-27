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Боб Арум рассказал, когда вернутся боксерские поединки

Боб Арум рассказал, когда вернутся боксерские поединки
13:05 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Боб Арум признался, что ранее июня боев ожидать не стоит.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда возобновят боксерские поединки.

"Мы надеемся возобновить нашу работу в июне. Сейчас мы работаем с атлетическими комиссиями в Неваде, Калифорнии и Техасе. Мы хотим убедиться, что когда вернемся, а бои, естественно, будут проходить без зрителей, все будет сделано должным образом.

Всех участников ивентов будут тестировать на коронавирус. И речь идет не только о тех, кто находится возле ринга. Тестирование – это ключевой момент. Мы надеемся, что каждую неделю сможем устраивать два-три боксерских вечера.

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Мы работаем преимущественно в направлении Лас-Вегаса на случай, если бои будут проходить в Неваде. Мы поместим бойцов на карантин, а затем они соберутся в зале Top Rank, где смогут тренироваться со спарринг-партнерами. Сейчас мы создаем в нашем зале все необходимые условия", – сказал Арум.

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Бокс, Боб Арум, Деонтей Уайлдер, Бокс новости.
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