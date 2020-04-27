Боб Арум рассказал, когда вернутся боксерские поединки

Новости спорта:Боб Арум признался, что ранее июня боев ожидать не стоит.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда возобновят боксерские поединки.

"Мы надеемся возобновить нашу работу в июне. Сейчас мы работаем с атлетическими комиссиями в Неваде, Калифорнии и Техасе. Мы хотим убедиться, что когда вернемся, а бои, естественно, будут проходить без зрителей, все будет сделано должным образом.

Всех участников ивентов будут тестировать на коронавирус. И речь идет не только о тех, кто находится возле ринга. Тестирование – это ключевой момент. Мы надеемся, что каждую неделю сможем устраивать два-три боксерских вечера.

Мы работаем преимущественно в направлении Лас-Вегаса на случай, если бои будут проходить в Неваде. Мы поместим бойцов на карантин, а затем они соберутся в зале Top Rank, где смогут тренироваться со спарринг-партнерами. Сейчас мы создаем в нашем зале все необходимые условия", – сказал Арум.