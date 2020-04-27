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Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира

Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
12:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Али Башир оценил перспективы возвращения в ринг Владимира Кличко.

Известный американский тренер Джеймс Али Башир высказал мнение относительно возможного возвращения в ринг легендарного украинского боксера 44-летнего Владимира Кличко.

По словам Али Башира, который сейчас помогает готовиться к поединкам другому украинскому супертяжеловесу Владиславу Сиренко, у Кличко-младшего есть все, чтобы сделать свое возвращение триумфальным, сообщает Klitschko-brothers.com.

"Каждый раз, когда встречаю Владимира Кличко, спрашиваю, когда он вернется в бокс. Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира. Уверен, если Кличко вернется и ему сделают бой-реванш с Фьюри, он его побьет", – заявил Али Башир.

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Напомним, что американский тренер входил в команду Владимира Кличко, а также работал с абсолютным чемпионом мира в крузервейте украинцем Александром Усиком.

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Владимир Кличко, Бокс, Али Башир, Бокс новости.
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