Арум: Теперь с такими бойцами, как Ломаченко, у нас проблема

Новости спорта:Организация боя Ломаченко в США после карантина может стать проблемой.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что организация боя чемпиона WBA, WBO и WBC в легком весе украинского боксера Василия Ломаченко может стать проблемой после окончания карантина.

Боб Арум в эфире ESPN, в частности, заявил, что поскольку Ломаченко находится в Украине, а из-за пандемии полеты не осуществляются, то его прибытие на бой, который планировалось провести в США, остается под вопросом.

"Теперь с такими бойцами, как, например, Ломаченко, у нас проблема. Ломаченко вернулся в Украину, чтобы быть со своей семьей, и это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы вернуть его в США в короткие сроки. Я этого не знаю. Сейчас введен запрет на полеты и мы не сможем его отменить для проведения боксерского поединка. Таким образом, у нас есть большая проблема с нашими иностранными боксерами, которые находятся за пределами США", - цитирует Арума iSport.ua.

Как сообщалось, бой Ломаченко - Лопес, запланированный на 30 мая в Нью-Йорке (США), перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. На кону - статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинец владеет тремя поясами в дивизионах WBA, WBO и WBC, Лопес - титулом IBF.

Ранее Теофимо Лопес заявил, что не намерен проводить поединок без зрителей. По словам американского боксера гондурасского происхождения, он соревнуется на ринге ради фанатов.