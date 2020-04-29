Братьев Кличко включили в топ-10 супертяжеловесов

Легендарные украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко заняли соответственно 10-е и 8-е места в списке десяти лучших бойцов супертяжелого дивизиона за последние пять десятилетий.
Рейтинг составил авторитетный американский портал CBS Sports.
Возглавил рейтинг знаменитый американский супертяжеловес Мухаммед Али.
ТОП-10 боксеров супертяжелого веса тяпоследних 50-ти лет:
1. Мухаммед Али (США)
2. Ларри Холмс (США)
3. Джордж Форман (США)
4. Джо Фрейзер (США)
5. Леннокс Льюис (Великобритания)
6. Эвандер Холифилд (США)
7. Майк Тайсон (США)
8. Владимир Кличко (Украина)
9. Тайсон Фьюри (Великобритания)
10. Виталий Кличко (Украина).