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Экс-тренер Кличко: Я не думаю, что с Уайлдером покончено

Экс-тренер Кличко: Я не думаю, что с Уайлдером покончено
15:11 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тренер Джонатон Бэнкс считает, что "Бронзовый бомбардировщик" еще может вернуться в топ.

Джонатон Бэнкс, бывший тренер знаменитого украинца Владимира Кличко, поделился своим мнением по поводу реванша Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), в котором британец отобрал у «Бронзового бомбардировщика» пояс чемпиона WBC.

В интервью порталу Sky Sports Бэнкс заявил, что, несмотря на безоговорочное поражение американца, Уайлдера еще рано списывать со счетов.

"Я по-прежнему считаю Уайлдера хорошим бойцом. Я не буду аннулировать его предыдущие достижения из-за того, что он проиграл один бой. Мое мнение об Уайлдере после реванша с Фьюри осталось таким же, как и до этого поединка. Я думаю, что у Деонтея есть много времени, чтобы позаниматься в зале и поработать над всем, в чем он себя чувствует неуверенно.

Я просто надеюсь, что люди вокруг него помогут Уайлдеру ради его блага. Я знаю, что его тренер Джей Дис и Марк Бриланд любят этого парня. Я надеюсь, что они искренне поговорят с ним и скажут, что перед тем, как двигаться дальше, им нужно поработать над определенными вещами. Я не думаю, что с Уайлдером покончено. Я не чувствую, что его история завершена".

Напомним, Бэнкс также вспомнил о поединке Кличко – Джошуа.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Джонатон Бэнкс, Новости бокса.
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