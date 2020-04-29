Известный боксер рискует попасть в тюрьму на три года

Новости спорта:Известного немецкого боксера Феликса Штурма могут приговорить к трем годам заключения

41-летний немецкий боксер, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Феликс Штурм может быть приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, а также по причинению вреда здоровью своему сопернику Федору Чудинову в результате применения запрещенных препаратов.

Такой приговор требует обвинение, а адвокаты боксера настаивают на двухлетнем условном сроке. В четверг суд Кельна вынесет окончательный вердикт.

Напомним, что Штурм был арестован в апреле прошлого года, когда приехал в Германию из Боснии, где проживал с семьей, а в ноябре в Кельне начался судебный процесс. Перед Рождеством Штурмы был выпущен из тюрьмы под залог в 300 тысяч евро. Изначально ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 5,8 млн евро, но сейчас сумма сократилась до 1 миллиона. Штурм готов погасить задолженность, но для этого он хочет иметь возможность выйти на ринг и провести поединок против другого экс-чемпиона мира из Германии Артура Абрахама, который уже заявил о своей заинтересованности этим боем.

По обвинениям в употреблении допинга защита надеется на оправдательный приговор, так как концентрации запрещенного вещества станозолола, обнаруженные в организме Штурма после боя с Чудиновым были крайне малы, нет указаний на то, когда и в каких количествах вещество попало в организм, и это могло быть вызвано загрязнением станозололом легальных пищевых добавок.