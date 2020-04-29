Уайлдер: Я избавился от всех змей, которые жили на моей лужайке

Новости спорта:Американец Деонтей Уайлдер сравнил своих некоторых помощников со змеями.

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил о желании перестроить свою команду накануне третьего боя с Тайсоном Фьюри.

"Я избавился от всех змей, которые жили на моей лужайке. Наконец-то у меня появилось время, чтобы вырвать сорняки и посмотреть, к чему это приведет. Вокруг тебя может быть много замечательных людей, но ты не можешь контролировать их ревность и зависть. Все хотят получить кусок пирога, не желая при этом пожертвовать чем-то в ответ.

Это правда, что я решил отсеять некоторых людей. Бокс - грязный вид спорта, нужно следить за теми, кто тебя окружает. Уверен, что у меня будет отличная команда, когда я снова выйду в ринг", - приводит слова Уайлдера Daily Mail.

Напомним, что первый бой Фьюри и Уайлдера завершился вничью, а во втором Тайсон одержал победу досрочно, отобрав чемпионский титул.

Ранее известный промоутер Боб Арум назвал новую дату третьего боя Фьюри - Уайлдер.