Катмен Кличко объяснил поражение украинца в бою с Джошуа

Новости спорта:Джейкоб Дюран считает, что украинцу не хватило энергии.

Джейкоб Дюран, катмен Владимира Кличко признался, что до сих пор сожалеет о поражении украинца в бою против Энтони Джошуа.

Ранее бывший тренер Владимира Джонатон Бэнкс заявил, что Виталий просил брата не форсировать события во второй половине боя.

"Владимир и Виталий говорили на русском, так что я их не понял. Я хотел бы, чтобы мы могли вернуться в прошлое и снова провести этот бой.

Если бы Владимир имел хотя бы на 5 процентов больше энергии, то закончил бы бой досрочно. Джошуа был на расстоянии одного удара от того, чтобы быть нокаутированым", – сказал Дюран.

Напомним, бой Кличко – Джошуа ровно 3 года назад, оба боксера по ходу поединка побывали в нокдауне, а в 11-м раунде британец нокаутировал своего соперника.