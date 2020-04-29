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Хопкинс не верит в Головкина в реванше с Канело

Хопкинс не верит в Головкина в реванше с Канело
16:20 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Бернард Хопкинс не оставляет шансов казаху в третьем бою с Канело.

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) и Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) могут провести третий бой после завершения пандемии коронавируса.

"Считаю, что во втором бою Канело понял, как завершить поединок в ранних раундах. Он уже побил Головкина дважды, а теперь в третьем бою отправит его в нокаут", - сказал Хопкинс в интервью для DAZN.

Третий бой Альвареса и Головкина может пройти 12 сентября в США, но не исключено, что казах предпочтет сначала провести обязательную защиту титула IBF против поляка Камила Шереметы.

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Первый бой двух гегемонов среднего веса завершился спорной ничьей, а во втором поединке Альварес был сильнее с минимальным преимуществом на судейских записках.

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Бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Новости бокса.
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