Хирн хочет, чтобы Сауль Альварес и Головкин провели по бою до реванша

Новости спорта:Заключительную часть трилогии планируют провести в декабре.

Промоутер Эдди Хирн хочет, чтобы Сауль Альварес и Геннадий Головкин провели по одному бою до очного поединка.

Хирн рассчитывает, что Альварес проведет объединительный бой с Билли Джо Сондерсом за пояса WBA и WBO в среднем весе.

Что касается Головкина, то он, по плану британского промоутера, в августе или сентябре должен провести защиту пояса IBF в бою с Камилем Шереметой.

В таком случае поединок Канело и Головкина должен состояться в декабре. Эта встреча станет для боксеров третьей: в первом бою была зафиксирована ничья, а в рематче победу решением большинства судей одержал Альварес.

В своем последнем бою Канело техническим нокаутом победил россиянина Сергея Ковалева, а Головкин оказался сильнее украинца Сергея Деревянченко по очкам.