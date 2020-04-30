"С тех пор больше никакого кокаина": Майк Тайсон рассказал, как избивал проституток

Новости спорта:Майк Тайсон рассказал, как к нему пришла паранойя, и он избил семь проституток.

53-летний Майк Тайсон рассказал, что достиг дна в 2009 году, когда случился инцидент с участием семи проституток и употреблением кокаина. Бывший чемпион мира в супертяжелой весовой категории рассказал, что начал избивать женщин из-за параноидального приступа:

"Я лежал на кровати в гостиничном номере. Стараюсь никогда не оставаться один, даже если это будет проститутка или собака. Было реально темно. Я находился в своем гостиничном номере, у меня гостило 7 женщин, и у меня были морфин, кокаин, таблетки типа Виагры, еще марихуана и Хеннесси", - сказал Тайсон.

Я оказался на самом дне, потому что меня настигла паранойя. Я подумал, что эти женщины пытаются ограбить и подставить меня. Я начал их избивать. Вокруг все было темно. Однако была цель, потому что я не хотел отдавать им больше свою душу. Это был дьявол, и он победил. Я выгнал их всех. Так что это была моя самая низкая точка. Я лежал в поту. Еле выжил, чуть сердце не остановилось. С тех пор больше никакого кокаина", - добавил он.

Тайсон недавно заявил, что он возобновил тренировки и собирается участвовать в выставочных боях ради благотворительности.