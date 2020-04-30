Диллиан Уайт бросил вызов Тайсону Фьюри

Новости спорта:Диллиан Уайт предложил Тайсону Фьюри незамедлительно устроить поединок за пояс WBC.

Обязательный претендент на пояс WBC британец Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) заявил о своей готовности встретиться с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Теоретически, Фьюри должен встретиться с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) в следующем поединке, однако в условиях пандемии коронавируса поединок боксеров с разных континентов в данный момент выглядит сложной.

"Почему бы нам не встретиться с Фьюри? Он говорит только глупости, а я не хочу много говорить, я просто хочу драться.

Тайсон, давай просто сделаем этот бой. Однажды он сказал Уайлдеру то же самое: это просто драка, иногда ты побеждаешь, иногда ты проигрываешь. Это просто драка, почему он не может боксировать со мной вместо того, чтобы ждать, пока травмированный Уайлдер восстановится?", - цитирует Уайта Sky Sports.

На данный момент бой Фьюри – Уайлдер планируется организовать в конце года.