Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20
ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20

Хирн на отрез отказывается организовывать бой для Беллью

Хирн на отрез отказывается организовывать бой для Беллью
19:11 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Эдди Хирн ощущает себя виноватым.

Промоутер Эдди Хирн не настроен устраивать бой между Тони Беллью и Энди Руисом-младшим.

"Нет, никогда больше. Я чувствую себя виноватым перед ним. Он звонил мне на прошлой неделе и попросил бой с Руисом, о чем я упомянул в интервью – этого не следовало делать.

Потом появились новости, что Белью возвращается. Они с Руисом даже переписывались. Но я не дам Белью снова выйти в ринг, если он это сделает, то только с другим промоутером. Но он никогда не будет драться без меня", – сказал Хирн.

"С тех пор больше никакого кокаина": Майк Тайсон рассказал, как избивал проституток

Напомним, что в последнем бою Тони Беллью проиграл Александру Усику нокаутом в 8 раунде. Поединок состоялся в ноябре 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн, Тони Беллью.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пикантная ситуация: обнаженная бывшая журналистка попала в трансляцию вместо жены (Видео)
02 "С тех пор больше никакого кокаина": Майк Тайсон рассказал, как избивал проституток
03 Ман Сити - больше не самый дорогой клуб АПЛ
04 Умер советский чемпион Олимпиады 1968 в Мехико
05 Гусев: В ближайшее время я бы не хотел тренировать Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь