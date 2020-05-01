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НБА экономит на тестах на коронавирус

НБА экономит на тестах на коронавирус
13:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:В Лиге хотят экономить тесты в столь непростое время.

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выпустило памятную записку для команд, рекомендуя отказаться от тестов на коронавирус для бессимптомных игроков, тренеров и членов персонала.

Представители НБА считают, что в нынешней ситуации нецелесообразно тратить тесты на регулярную проверку игроков и персонала, у которых нет признаков болезни.

После приостановки розыгрыша НБА в марте некоторые команды подверглись критике за то, что провели массовое тестирование всех представителей команды, хотя тесты в начале распространения пандемии было трудно получить.

Несмотря на это, Лиге понадобится около 15 тысяч тестов на коронавирус, чтобы завершить розыгрыш нынешнего сезона.

Часть команд сегодня уже вернулись к тренировкам, а сезон рассчитывают возобновить летом. Впрочем, при ухудшении ситуации с коронавирусом, сезон может быть возобновлен лишь в декабре.

Последний матч в регулярном чемпионате Ассоциации был сыгран 12 марта, после чего непосредственной причиной для остановки стало заражение COVID-19 игрока Юты Джах Руди Гобера.

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На территории США зафиксировано более миллиона случаев заражения коронавирусом, погибли более 63 тысяч человек.

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Баскетбол, НБА, Карантин, Коронавирус.
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