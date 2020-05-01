Экс-чемпион мира может вернуться на ринг спустя четыре года простоя

Новости спорта:Руслан Проводников намекнул на свое возвращение.

Бывший чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников в своем Instagram-аккаунте намекнул, что может возобновить карьеру.

"В 2016 году, я взял паузу, чтобы обдумать и взвесить все за, и против.

Мой менеджер, и по совместительству друг, Вадим Корнилов, поддержал тогда мое желание работать на политическом поприще во благо своего народа, но предложения поступают до сих пор, а как известно бывших спортсменов не бывает", - признался боксер.

Стоит отметить, что свой последний профессиональный Бой Проводников провел в 2016 году против Джона Молины. Тогда он уступил единогласным решением судей.