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Экс-чемпион мира может вернуться на ринг спустя четыре года простоя

Экс-чемпион мира может вернуться на ринг спустя четыре года простоя
15:09 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Руслан Проводников намекнул на свое возвращение.

Бывший чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников в своем Instagram-аккаунте намекнул, что может возобновить карьеру.

"В 2016 году, я взял паузу, чтобы обдумать и взвесить все за, и против.

Мой менеджер, и по совместительству друг, Вадим Корнилов, поддержал тогда мое желание работать на политическом поприще во благо своего народа, но предложения поступают до сих пор, а как известно бывших спортсменов не бывает", - признался боксер.

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Стоит отметить, что свой последний профессиональный Бой Проводников провел в 2016 году против Джона Молины. Тогда он уступил единогласным решением судей.

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Бокс, Новости бокса, Руслан Проводников.
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