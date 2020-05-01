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Кэмпбелл грозится победить Ломаченко в реванше

Кэмпбелл грозится победить Ломаченко в реванше
15:32 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм

Новости спорта:Люк Кэмпбелл считает, что продолжает развиваться.

Британский легковес Люк Кэмпбелл (20-3, 16 КО) хочет добиться второго поединка против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Бывший соперник украинца заявил Mirror, что продолжает прогрессировать:

"Это произойдет. Я буду драться за пояс и я выиграю пояс. Сейчас только стоит вопрос о том когда и с кем. Я боксер, который просто хочет драться. У меня нет силы, чтобы требовать титульного поединка. Мне просто нужно оставаться спокойным.

Бой с Ломаченко? Каждый болезненный урок – это урок, который ты усвоил. И хоть тогда я и проиграл, но чувствую, что что-то усвоил.

Люди говорят, что я был хорош, но я считаю, что могу быть лучше. И буду. Со времени того боя я много времени потратил на самоанализ и понимаю, что не сделал много вещей, которые мог.

Ломаченко не хочет общаться с Редкачем

Я чувствую, что приближаюсь к своей лучшей версии. Я действительно ощущаю, что могу побить их всех и что я становлюсь лучше, чем когда-либо.

Я бы хотел подраться с Ломаченко еще раз. Я хотел бы оказаться в положении, в котором мог бы требовать реванш. Вероятно, я единственный человек на планете, который хочет подраться с Ломаченко. Остальные пытаются даже не вспоминать его имя. А я это делаю. И я понимаю зачем.

Я знаю, что могу быть лучше во втором поединке, но мне его еще нужно заслужить. Я не заблуждаюсь и не вызываю людей, с которыми не должен драться. Но я заслужу этот бой и одержу победу. Искренне в это верю»"

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл.
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