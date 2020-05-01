Промоутер опроверг переговоры о бое Джошуа - Фьюри

Новости спорта:У обоих боксеров есть контракты на другие поединки.

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что на данный момент переговоры о бое между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри не ведутся.

У обоих боксеров заключены контракты на поединки с Кубратом Пулевым и Деонтеем Уайлдером соответственно.

"Не ведем переговоры о бое с Тайсоном Фьюри. У нас с Джошуа есть контракт на следующий бой с Пулевым. У Фьюри есть контракт на следующий бой с Уайлдером", — приводит слова Хирна Sky Sports.

"Никаких переговоров не было и не будет, пока Пулев с Уайлдером не откажутся от следующих поединков. Сейчас наше внимание сосредоточено на выполнении контрактов. Победители этих боев встретятся уже весной 2021 года".

Накануне инсайдер The Athletic Майк Коппинджер проинформировал, что долгожданный бой Джошуа — Фьюри может состояться в декабре на территории Саудовской Аравии.

Сейчас оба британца владеют четырьмя чемпионскими поясами в супертяжелом весе (Джошуа — чемпион IBF, WBA и WBO, Фьюри — обладатель пояса WBC).