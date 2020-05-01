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Промоутер опроверг переговоры о бое Джошуа - Фьюри

Промоутер опроверг переговоры о бое Джошуа - Фьюри
17:57 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта:У обоих боксеров есть контракты на другие поединки.

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что на данный момент переговоры о бое между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри не ведутся.

У обоих боксеров заключены контракты на поединки с Кубратом Пулевым и Деонтеем Уайлдером соответственно.

"Не ведем переговоры о бое с Тайсоном Фьюри. У нас с Джошуа есть контракт на следующий бой с Пулевым. У Фьюри есть контракт на следующий бой с Уайлдером", — приводит слова Хирна Sky Sports.

"Никаких переговоров не было и не будет, пока Пулев с Уайлдером не откажутся от следующих поединков. Сейчас наше внимание сосредоточено на выполнении контрактов. Победители этих боев встретятся уже весной 2021 года".

Кто король супертяжеловесов: Джошуа и Фьюри проведут бой

Накануне инсайдер The Athletic Майк Коппинджер проинформировал, что долгожданный бой Джошуа — Фьюри может состояться в декабре на территории Саудовской Аравии.

Сейчас оба британца владеют четырьмя чемпионскими поясами в супертяжелом весе (Джошуа — чемпион IBF, WBA и WBO, Фьюри — обладатель пояса WBC).

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
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